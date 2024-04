100-Jährige in St. Ingbert Agatha Stuppy vollendete 100. Lebensjahr

Glücklich und zufrieden sitzt Agatha Stuppy auf ihrer Couch in der kleinen, hellen Einliegerwohnung, die sie im Haus ihres Neffen Joachim Hoffmann bewohnt. Über die Glückwünsche, die Ortsvorsteherin Irene Kaiser überbringt, freut sie sich sehr: „Im Namen von Oberbürgermeister Ulli Meyer spreche ich Ihnen die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu diesem besonderen Geburtstag aus. Bleiben Sie gesund, und so Gott will, sehen wir uns dann heute in einem Jahr wieder.“ Ulrike Mauß vom Saarpfalz-Kreis schloss sich mit den Glückwünschen des Landrates Theophil Gallo an und überreichte Blumen und ein Geldgeschenk, das die Jubilarin in all ihrer Bescheidenheit gar nicht annehmen wollte.