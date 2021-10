Kirmes in St. Ingbert : Kirmes in St. Ingbert läuft etwas kleiner

St Ingbert Das Gelände zwischen der Ingobertushalle und dem Feuerwehrgerätehaus ist ein abgesperrter Bereich.

Die St. Ingberter Kirmes findet in diesem Jahr in einem etwas kleineren Rahmen statt. Die Fahrgeschäfte und Buden werden auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus und zwischen der Ingobertushalle und dem Feuerwehrgerätehaus aufgebaut. Das Kirmesgelände ist ein abgesperrter Bereich, da beim Einlass die Einhaltung der 3-G-Regelung kontrolliert werden muss und eine Kontaktnachverfolgung erfolgt. Ein- und Ausgänge befinden sich an der Feuerwehrzufahrt und am Durchgang zum Marktplatz neben der Ingobertushalle. Es ist geplant, dass die Gäste einen „Stempel“ als Nachweis für die Zugangsberechtigung erhalten. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt mit der Luca-App.