Nächster Solilauf in St. Ingbert : Laufen für Kindergartenbau in Uganda

Der Solilauf in St. Ingbert wird Kinder in Uganda unterstützen. Foto: Familie Schäfer

St. Ingbert Das Orgateam des Solilaufs in St. Ingbert hat sich für sein neues Hilfsprojekt entschieden.

Das Orgateam der Gemeinde St. Pirmin und St. Michael der Pfarrei Heiliger Ingobertus hat sich für ein neues Hilfsprojekt des Solilaufs entschieden: „Runde um Runde für eine bessere Bildung! Kindergartenbau in Uganda - wir machen es möglich!“, so lautet das Motto und zugleich der Aufruf, am 12. und 13. September im Mühlwaldstadion in St. Ingbert wieder seine Runden zu drehen. Der 15. Solilauf unterstützt damit das Projekt des saarländischen Vereins KISOBOKA., der rein ehrenamtlich getragen und ausschließlich aus Spenden finanziert ist.