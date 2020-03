Arbeitsstab der Stadt zum Coronavirus : SAP-Mitarbeiter aus St. Ingbert stehen unter Quarantäne

Der Arbeitsstab zum Coronavirus bei seinem Treffen im St. Ingberter Rathaus mit OB Ulli Meyer (Zweiter von rechts). Foto: Maria Müller-Lang

St. Ingbert Am Wochenende hat der Arbeitsstab der Stadt St. Ingbert zum Coranvirus getagt. Am Sonntagabend teilte die Stadtverwaltung dann in einer Pressemitteilung mit, dass weitere Maßnahmen gegen die ersten Corona-Verdachtsfälle in St. Ingbert ergriffen worden seien.

Dies sei notwendig, da Anfang März ein Mitarbeiter der Firma SAP in St. Ingbert positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. In der Folge habe das Gesundheitsamt die Personen namentlich ermittelt, die mit dem erkrankten Mann in näherem Kontakt standen. Bei den Arbeitskollegen, die in St. Ingbert wohnen, wurde von der Stadtverwaltung eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Es handele sich hier um eine Vorsichtsmaßnahme, um mögliche Übertragungen zu verhindern, wie der Arbeitsstab betont. Die Stadt St. Ingbert halte sich bei dieser Quarantäne-Anordnung an die Empfehlung des Gesundheitsamtes des Saarpfalz-Kreises. Die zurzeit vorliegenden Testergebnisse hätten einen Corona-Verdacht vorerst nicht bestätigt, weitere Testergebnisse stünden noch aus. „In erster Linie geht es bei der Quarantäne-Anordnung darum, gesunde Menschen zu schützen", betont Oberbürgermeister Ulli Meyer ausdrücklich.