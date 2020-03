Kinowerkstatt St. Ingbert : Oscar-Gewinnerin spielt eine Alzheimerkranke

Julianne Moore in dem Film „Still Alice“, den die Kinowerkstatt in ihrem Seniorenkino zeigt. Foto: Denis Lenoir. Foto: Denis Lenoir

St. Ingbert Im Seniorenkino am Mittwoch, 11. März, um 16 Uhr zeigt die Kinowerkstatt, Pfarrgasse 49, den Spielfilm „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern" (USA 2014) unter der Regie Richard Glatzer und Wash Westmoreland mit Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart und Kate Bosworth.

Die Oscar-Gewinnerin Julianne Moore spielt in der Romanverfilmung „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern" eine Professorin, die an Alzheimer erkrankt.

„Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ von Richard Glatzer und seinem Ehemann Wash Westmoreland basiert auf dem gleichnamigen Roman der 1970 geborenen Neurologin Lisa Genova. Mit dem 2007 erschienenen Buch feierte sie ihr Debüt als Romanautorin. Für über 40 Wochen stand der Roman auf der Bestsellerliste der New York Times, wurde in über 30 Länder verkauft und in mehr als 20 verschiedene Sprachen übersetzt. Außerdem wurde Still Alice 2013 von Christine Mary Dunford für die Bühne adaptiert.