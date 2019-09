Benefizveranstaltung : St. Ingberter Solilauf unterstützt in diesem Jahr den „Wünschewagen“

In diesem Jahr kann man für den „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes Runden im St. Ingberter Mühlwaldstadion (hier ein Archivbild) drehen. Foto: Lukas Strobel

St. Ingbert Zwei Tage kann man am kommenden Wochenende im Mühlwaldstadion Runden drehen für das Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes.

„Mit dem Solilauf letzte WünscheWagen“, so lautet das Motto und zugleich der Aufruf, am kommenden Wochenende, 7. und 8. September, im Mühlwaldstadion wieder seine Runden zu drehen. Der 14. Solilauf unterstützt damit das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes. Es erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Für die Schwerstkranken sind die Reisen gratis, aber die Wünsche verursachen natürlich Kosten. Damit der Projektträger in Zukunft vielen Menschen in ihrer letzten Lebensphase Freude und ein wenig Ablenkung vom Alltag schenken kann, werden die Saarländer mit ihren gelaufenen Runden diese gute Sache unterstützen.

Pünktlich um 15 Uhr wird Klaus Bouillon, Minister für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes, am Samstag, 7. September, den Startschuss geben. „Solidarität und Verantwortung für die benachteiligten und schwachen Menschen in unserer Gesellschaft sind Werte, die für ein friedliches und faires Zusammenleben in einem Gemeinwesen fundamental sind“, freut sich der Minister über die Welle der Hilfsbereitschaft beim Solilauf. Er hat ebenso wie Pfarrer Daniel Zamilski die Schirmherrschaft über den Solilauf übernommen. Auch Landtagspräsident Stephan Toscani, Präsident des Landtages des Saarlandes, wird wie jedes Jahr beim Startschuss dabei sein und auch mitlaufen.