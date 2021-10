Gartenwettbewerb in St. Ingbert : Naturnahe Gärten wurden ausgezeichnet

Gartenwettbewerb in St. Ingbert

Auszeichnungen beim Gartenwettbewerb: Umweltminister Reinhold Jost (vorne) überreicht an Susanne Weber (Mitte) aus Oberwürzbach eine Gartenplakette. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert In diesem Jahr gab es erstmals auch Plaketten für die Schaffung von Insekteninseln.

Mit einer Urkunde, einer Gartenplakette und einem Körbchen mit heimischen Wildstauden wurden im Rahmen des Biosphärenmarktes Gartenbesitzer, deren Gärten eine hohe ökologische Vielfalt aufweisen, ausgezeichnet. Schon zum fünften Mal wurden im Rahmen des Gartenwettbewerbs in St. Ingbert Bürger gesucht, die ihren Privatgarten, Vorgarten, Balkon oder ihre Terrasse naturnah bewirtschaften und pflegen. Auch Kita- und Schulgärten oder die Außenanlagen von Firmen konnten angemeldet werden. Die Kriterien für einen naturnahen Garten wurden bei den Gartenbesichtigungen im Juli und August überprüft. Die Teilnehmer freuten sich auf die Jury, um ihre Gärten vorzustellen und Tipps zum Beispiel zu heimischen Pflanzen oder der Anbringung von Nisthilfen im Rahmen der naturnahen Maßnahmen zu erfahren oder einfach, um zu zeigen, was sie gegenüber dem Vorjahr alles in ihrem Garten verbessert haben.