Kinowerkstatt St.Ingbert : In der Kinowerkstatt läuft für Senioren ein Jugendbuchklassiker

Riva Krymalowski als Anna Kemper in einer Szene des Films „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Foto: dpa/Frédéric Batier

St Ingbert Mehr als 1,3 Millionen Mal wurde Judith Kerrs Buch „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ in Deutschland verkauft. Bis heute ist es ein Jugendbuchklassiker. In der Kinowerkstatt St. Ingbert läuft am heutigen Mittwoch um 16 Uhr der gleichnamige Spielfilm (Deutschland, Schweiz 2019).

