Polizei sucht Zeugen : Opel Zafira wurde verkratzt

St Ingbert Am Dienstag (12. Oktober) zwischen 9.30 und 14.30 Uhr wurde in der Nordendstraße in St. Ingbert-Mitte ein Opel Zafira mutwillig verkratzt.

