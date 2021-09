Spektakuläre Rettung der Baumwollspinnerei : Zukunft in St. Ingbert: Rathaus-Büros neben dem gläsernen Museum

Die Alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert soll mit einem neuen Konzept fertig gestellt werden. Foto: Manferd Schetting

Update St Ingbert Spektakuläre Neuerungen in St. Ingbert: Teile der Stadtverwaltung werden Nachbarn eines gläsernen Museums. Was die Stadt sonst noch vorhat und was das die Bürger kostet, ist jetzt bekannt.