Naturdenkmäler in St. Ingbert : Eine kuriose Kastanie steht im Stegbruch in Rohrbach

Die Rosskastanie im Stegbruch in Rohrbach. Foto: BeckerBredel

Rohrbach Der Stegbruch in Rohrbach stand in den vergangenen Wochen vor allem wegen eines Neubau-Projektes im Fokus: Dort entsteht eine neue Kindertagesstätte. Weniger im Blickpunkt steht ein aler Baum, der zu den Naturdenkmälern in der Region zählt: eine Kastanie, wie man selten eine zweite sieht.

Der Baumriese auf einem Parkplatz an der Ecke zur Bahnhofstraße ist nur wenige Meter von einem Mahrfamilienhaus entfernt, seine Äste mussten mehrfach zurückgeschnitten werden, weil sie sonst die Balkone überwuchern würden. Trotzdem ist die Kastanie kerngesund und als Naturdenkmal ohnehin unter Naturschutz gestellt, so dass niemand ohne behördliche Genehmigung Arbeiten an dem Baum vornehmen darf. Die Kastanie hat eine kuriose Form. So, als wären mehrere Stämme zusammengewachsen, mit tiefen Furchen und mit einer mächtigen Aufzweigung in drei bis vier Metern Höhe. Dort teilt sich die Baumkrone in zehn Stämme, die jeder für sich ein eigener Baum sein könnten.