Malteser Hilfsdienst St. Ingbert : Malteser suchen ehrenamtliche Verstärkung

St. Ingbert Am 5. März startet ein Online-Kursus für Helfer in der Demenzhilfe. Einige Plätze sind noch frei.

Die Malteser in St. Ingbert suchen neue Ehrenamtliche zur Verstärkung ihrer Demenzhilfe. Am Freitag, 5. März, startet der Vorbereitungskurs für künftige Helfer als Online-Kurs. Einige Plätze sind noch frei und Anmeldungen möglich. Die Malteser Demenzbegleiter betreuen betroffene Senioren und entlasten damit pflegende Angehörige, die in Corona-Zeiten vor besonderen Herausforderungen stehen. Die Betreuung findet normalerweise stundenweise und ganz individuell im häuslichen Umfeld des Erkrankten, sowie in der Betreuungsgruppe „Café Malta“ und im Kreiskrankenhaus St. Ingbert statt. „Durch die Hygienemaßnahmen sieht die Begleitung von Menschen mit Demenz derzeit etwas anders aus. Die Schulung bereitet in insgesamt 30 Zeitstunden auf die jetzige Situation und ebenso auf die regulären Aufgaben als Demenzbegleiter vor“, erklärt Sabine Gebhardt, Leiterin des Demenzdienstes in St. Ingbert. „Auch Interessierte, die bisher noch nicht mit demenziell veränderten Senioren in Berührung gekommen sind, lernen, wie sie Betroffene in ihrem Denken und Handeln individuell fördern können. Wir freuen uns, wenn wir auch jüngere Menschen ansprechen können.“ Die Kurse finden zumeist in den Abendstunden und am Wochenende statt.