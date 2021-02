Dank aufmerksamer Anwohner : Polizei schnappt Trio von Metalldieben in Rohrbach

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rohrbach - Am Samstagmorgen, 20. Februar, gegen 9.30 Uhr haben zwei Männer und eine Frau aus Saarbrücken in der Blücherstraße in Rohrbach versucht, Metallschrott zu entwenden. Laut Polizei öffnete das Trio dazu einen an der Straße abgestellten, unverschlossenen Entsorgungscontainer und luden den Inhalt nach und nach in ihren weißen Lieferwagen ein.