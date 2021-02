Geruch besorgt Anwohner in St. Ingbert : Feuerwehrleute entdecken Benzin in einem Regeneinlauf

Benzin, das in der Triftstraße in diesen Regeneinlauf geschüttet wurde,sorgte für einen Einsatz der St. Ingberter Feuerwehr. Foto: Markus Zintel/Feuerwehr

St. Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte musste am Samstagmorgen, 21. Februar, gegen 11 Uhr in die Triftstraße in St. Ingbert ausrücken. Anwohner hatten dort Benzingeruch im Keller gemeldet.

Die Feuerwehrleute kontrollierten den Bereich mit Messgeräten und stellten fest, dass in einen Regeneinlauf eine kleinere Menge Kraftstoff geschüttet wurde. Die Dämpfe des Kraftstoffs verbreiteten sich in der Kanalisation und führten zu Geruchsbelästigungen in den umliegenden Kellern. Die Einsatzkräfte spülten den Kanal mit Wasser durch und belüfteten die Keller mit Hochdrucklüftern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.