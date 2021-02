Stadtrat St. Ingbert Stadtrat St. Ingbert : Viele Flüchtlinge und Sozialfälle suchen Wohnungen

Der St. Ingberter Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in der Stadthalle. Foto: Manfred Schetting Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Die Stabstelle Familie, Soziales und Integration hat in der jüngsten Sitzung des Stadtrates den aktuellen Stand bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen gegeben. Demnach leben derzeit 1211, seit 2013 zugezogene, Personen aus Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea und sonstigen Krisengebieten in St. Ingbert.

Die Wohnungen zur Erstunterbringung von Flüchtlingen in der Kaiserstraße, der Dr.-Wolfgang-Krämer-Straße, der Blieskasteler Straße und der Dr.-Schulthess-Straße in St. Ingbert-Mitte bieten maximal 125 Wohnplätze, von denen aktuell 63 belegt sind. 1145 Personen aus der Gruppe der Flüchtlinge leben in St. Ingbert auf 358 Wohnungen verteilt, wobei nach Angaben der Stabsstelle die meisten der städtischen Anmietungen inzwischen bereits beendet oder in private Mietverträge umgewandelt worden sind.