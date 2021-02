Einsatz von Feuerwehr und THW : Wasser rinnt tagelang aus einer Hauswand in Hassel

Einsatzkräfte des THW mussten nach tagelangem Wasseraustritt ein Wohnhaus in Hassel verschließen. Foto: Günter Schwan

Hassel Der Löschbezirk Hassel der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert musste am Donnerstagabend (18. Februar) zu einem Wasserschaden ausrücken, der in die St. Ingberter Straße gemeldet worden war. Aus einem unbewohnten Reihenhaus war nach Angaben der Feuerwehr Wasser an einer Außenwand ausgetreten.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zum Gebäude und fanden im Obergeschoss einen unkontrollierten Wasseraustritt vor. Umgehend wurde die Wasserzufuhr zum dem Haus abgeschiebert und das Gebäude stromlos geschaltet.

Da sich das Wasser allerdings vermutlich bereits seit Tagen in allen Geschossen der verteilt hatte, waren Zwischendecken und Wände vollgesogen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr forderte daraufhin auch den Fachberater Bau des Technischen Hilfswerkes (THW) Ingbert an. Der Fachmann prüfte die Situation und attestierte, dass durch das Wasser keine Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes und seines Nachbarhauseses aufgetreten war. Kräfte des THW St. Ingbert stellten im Anschluss die Verschlusssituation des Gebäudes wieder her und führten Verkehrssicherungsmaßnahmen durch.

Die Hasseler Feuerwehr war am Donnerstagabend in der St. Ingberter Straße im Einsatz. Foto: Angelo Lo Sardo