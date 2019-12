Drei Tatorte in St. Ingbert und Sengscheid : Unbekannte Diebe stehlen Gegenstände aus Autos

St. Ingbert Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Dienstag, 17. Dezember, 16 Uhr, bis zum Mittwoch, 18. Dezember, 9 Uhr, in St. Ingbert insgesamt drei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen verübt. In der Bert-Brecht-Straße auf dem Hobels in St. Ingbert wurde ein grauer VW Golf geöffnet, jeweils in Sengscheid im Grumbachweg ein grauer VW Touran und im Birkenkopfweg ein schwarzer Renault Kangoo.

Aus einem der Fahrzeuge wurden Gegenstände entwendet, bei den anderen beiden Taten blieb es beim Versuch. Wie die Polizei berichtet, waren die Fahrzeuge jedoch vermutlich nicht richtig verschlossen.