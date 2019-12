VHS St. Ingbert : Junge Künstler stellen derzeit in der Galerie KA aus

St. Ingbert Über 30 Werke unter dem Motto „Malen mit leuchtenden Farben“ sind im VHS-Zentrum zu sehen.

Seit dem 21. Oktober wartet in der Galerie KA eine besondere Ausstellung auf Besucher der Volkshochschule St. Ingbert in der Kohlenstraße. Über 30 Kunstwerke werden noch bis Anfang Januar in der Ausstellung „Malen mit leuchtenden Farben“ gezeigt. Eine unterschiedliche Sammlung von Werken, bei der sowohl die verschiedensten Motive als auch Malweisen und Materialien vertreten sind. Entstanden sind sie im VHS-Kursus für Kinder und Jugendliche von Uschi Vogel. Die Jüngsten der Gruppe waren diesmal drei, die ältesten 14 Jahre alt. Die Motive konnten sie frei wählen. Aus Folianten und Fachbüchern stammt die Inspiration, die Umsetzung geht Vogel mit jedem der sechzehn Teilnehmer individuell an. Manche arbeiten mit Stempeln aus Naturmaterialien, andere mit Pinseln, Zeichenkohle oder dem Spatel. Von Acryl bis Pastellkreide – der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Das gilt auch für die Motive. Inspirationen aus der Natur mit blühenden Blumen und herbstlichen Blättern sind genauso vertreten wie Comic- und Zeichentrickfiguren, eine Skyline bei Nacht oder der Schatten eines heulenden Wolfes vor dem Mond. Auch abstrakte Werke bringen Abwechslung in die bunten Bilderreihen.