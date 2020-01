Pfarrsaal teilweise gesperrt : Howwelser Fastnacht fällt wegen Wasserrohrbruch aus

Die Howwelser Fastnacht, hier ein Bild aus dem Vorjahr, fällt aus. Der Pfarrsaal ist nach einem Rohrbruch nicht nutzbar. Foto: Daniel Roschy. Foto: Daniel Roschy

St. Ingbert Die Howwelser Fastnacht, die für Samstag, 15. Februar, im Pfarrheim auf dem Hobels in St. ingbert geplant war, muss dieses Jahr leider ausfallen. Das hat die Pfarrei am Montag mitgeteilt. Grund für den Ausfall der traditionellen Veranstaltung ist demnach ein Wasserrohrbruch in der Küche des Pfarrheims.