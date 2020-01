Drei Einsätze in St. Ingbert-Mitte : Geruch aus der Kanalisation ruft Feuerwehr auf den Plan

Der Brand in einem Imbiss auf dem St. Ingberter Marktplatz war am Freitag schon erloschen, als die Feuerwehr eintraf. Foto: Markus Zintel/Feuerwehr St. Ingbert. Foto: Markus Zintel/Feuerwehr St. Ingbert

St. Ingbert Die Feuerwehr ist in St. Ingbert-Mitte am Wochenende drei Mal ausgerückt.

(schet) Die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte rückte musste am Sonntagabend, 12. Januar, gegen 21 Uhr in den Bereich der Neugasse in St. Ingbert ausrücken, wo Gasgeruch gemeldet worden war. Wie die Feuerwehr berichtet wurde vor Ort der Keller eines Wohnanwesens durch einen Feuerwehrtrupp mit Messgeräten kontrolliert. Die Messungen fielen jedoch negativ aus. Durch eine zwischenzeitlich durchgeführte erweiterte Erkundung konnte jedoch die Kanalisation als Quelle der Geruchsbelästigung ausfindig gemacht werden. Aus den Schächten war ein lösungsmittelähnlicher Geruch wahrnehmbar. Daraufhin wurden mehrere Schachtabdeckungen geöffnet und dort Messungen durchgeführt. Auch diese zeigten allerdings keine gefährlichen Konzentrationen an.