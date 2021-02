Junge Union St. Ingbert : Junge Union regt Pfandringe an Mülleimern in der Innenstadt an

Pfandringe, angebracht an Mülleimern in Saarlouis. Foto: Carsten Quirin

St Ingbert In verschiedenen deutschen Städten haben sich mittlerweile so genannte Pfandringe etabliert. Diese Ringe werden zumBeispiel an Mülleimern befestigt und besitzen runde Öffnungen, in denen man Pfandflaschen und -dosen abstellen kann, damit sie nicht gleich im Müll landen.

Möchte man sein Pfandgut unterwegs loswerden, kann man dieses einfach in den Ring stellen und Menschen, die Flaschen sammeln, müssen dann nicht mehr im Mülleimer wühlen, sondern können das Pfandgut direkt dem Ring entnehmen. „Das Pfandgut wird dadurch nicht mehr unverwertet in den Müll geworfen. In Zeiten der Pandemie können wir somit auch verhindern, dass die betroffenen Menschen unhygienisch im Müll wühlen müssen und sich dabei unter Umständen sogar an den Flaschen verletzen. Die Pfandringe tragen wesentlich zu mehr Nachhaltigkeit und Solidarität bei“, so der Vorsitzende Mathis Uder.