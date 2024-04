Brunnen in Oberwürzbach Der Oberwürzbacher „Esel“ hat jetzt eine neue Brunnensäule

Vor wenigen Tagen war es dann soweit. Die neue Säule wurde montiert nachdem vorab auch das unterirdische Wasserbecken, das rund 500 Liter fasst, gereinigt und neu versiegelt worden war. Neben der rund 150 Kilo schweren Säule wurde auch die zum Pumpen des Wassers erforderliche Elektrik erneuert und das Wasserbecken mittels Feuerwehrtank gefüllt. Der erfolgreiche Probelauf ließ das Wasser wieder sprudeln und sorgte für Zufriedenheit auf den Gesichtern der Ehrenamtler. Lydia Schaar richtete ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ganz besonders an Hans-Georg Philipp und seine Mitarbeiter Robin Petrak und Jan Fries sowie an Andreas Schmitt für die Elektrik-Arbeiten. „Toll dass solches ehrenamtliches Zusammenspiel in Oberwürzbach funktioniert und immer wieder zur Verschönerung des Ortsbildes beiträgt,“ so Schaar.