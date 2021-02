VHS St. Ingbert : Englisch-Kurse bei der VHS beginnen jetzt

Die VHS St. Ingbert bietet Online-Kurse zu Englisch-Konversation an. Ab Montag, 1. März, von 19 bis 2.30 Uhr, „English to Go“ , am Dienstag, 2. März, jeweils von 12.15 bis 1345 Uhr, das Webseminar: „Mittagspause Light Online Chat“, sowie von 14.15 bis 15.45 Uhr, „Englisch für den Beruf“ sowie von 19 bis 20.30 Uhr „Englisch für Anfänger“ sowie ab Freitag, 5. März, jeweils von 11 bis 12.30 Uhr „Weekend online Chat (Konversation) mit Muße“ an.

Alle Kurse leitet Roseen Tregellis.