Gesundheitsförderungsprogramm der AOK : Kita Luitpoldschule erhält goldenes „Jolinchen“

St Ingbert Mit ihren dreijährigen Gesundheitsförderungsprogramm „JolinchenKids – Fit und gesund in der Kita“ will die AOK sowohl Kindergarten-Kinder als auch ihre Eltern und Erzieherinnen für eine ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung begeistern.

Aber auch das seelische Wohlbefinden steht im Mittelpunkt des Programms. Durchgeführt wurde das Projekt unter anderem bisher an der Kita Luitpoldschule in St. Ingbert. Mit der Übergabe des Zertifikates in Gold, dem goldenen „Jolinchen“, fand das Projekt an der Kindertagesstätte nun einen höchst erfreulichen Abschluss.