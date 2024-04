Hilfe für Senioren in St. Ingbert Mobisaar bietet kostenlose Begleitung an

„Viele Menschen fühlen sich unsicher“, so Peter Selzer, Projektleiter Mobisaar in St. Ingbert. „Aber es gibt auch Menschen, die den Weg zum Arzt oder zum Seniorencafé einfach nicht alleine machen möchten, dennoch aber den sozialen Kontakt brauchen. Für alle diese Menschen sind unsere Lotsinnen und Lotsen da!“ Gemeinsam mit einem Fahrtbegleiter der GBQ, Martin Reichenberger, war Peter Selzer zum Seniorencafé der Caritas nach St. Ingbert gekommen, um das Projekt vorzustellen. Lotse Martin Reichenberger ist, wie alle Lotsinnen und Lotsen, in der Begleitung von Seh- oder Hörbehinderten und der Rollstuhlführung geschult. Natürlich kennt er sich bestens mit dem Ticketkauf und der Fahrtenplanung innerhalb des Stadtgebiets, im Saarpfalz-Kreis sowie bis nach Saarbrücken und Neunkirchen aus. Im Notfall kann er eine Person allerdings auch zum Beispiel zu einer Untersuchung im Krankenhaus nach Zweibrücken begleiten. Der Lotse hat Freude an seiner Arbeit: „Ich begleite eine Frau jede Woche zu einem Termin. Sie ist nicht nur froh um die Hilfe, sondern genießt auch den sozialen Kontakt“, lacht er.