Wissenschaftsforum St. Ingbert : Einblicke in den Corona-Simulator

St Ingbert Professor Thorsten Lehr ist am Dienstag, 2. März, Referent beim St. Ingberter Wissenschaftsforum.

Referent Thorsten Lehr studierte Pharmazie an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach seiner Approbation als Apotheker im Jahr 2002 promovierte er an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg über die mathematische Modellierung von neuen Arzneistoffen zur Behandlung der Alzheimer-Demenz. Im Anschluss verbrachte Lehr eine zweijährige Postdoktoranden-Zeit in Connecticut, USA bei der Firma Boehringer Ingelheim in der Mechanistischen Toxikologie. 2008 kehrte Lehr zurück nach Deutschland und arbeitete weiter für Boehringer Ingelheim in der Klinischen Arzneimittelentwicklung. Er entwickelte mathematische Modelle zur Auswertung und Optimierung von Pharma-Kotherapien für verschiedene Erkrankungen und begleitete neue Arzneistoffe als verantwortlicher Modellierer durch weltweite Zulassungsprozesse. Im Oktober 2012 wechselte Thorsten Lehr zunächst als Juniorprofessor und seit 2017 als regulärer Professor an die Universität des Saarlandes und vertritt dort das Fach Klinische Pharmazie. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Anwendung von mathematischen Modellen zur Charakterisierung von Krankheitsverläufen und der Einsatz von Modellen zur Therapieoptimierung am individuellen Patienten. Seit März 2019 beschäftigt sich Lehr mit seiner Arbeitsgruppe auch mit der Modellierung des COVID-19-Pandemiegeschehens und berät als Mitglied einer Expertenkommission die Landesregierung.