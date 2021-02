Urlaub im Saarpfalz-Kreis : Ein gesunder Urlaub daheim geht immer

St Ingbert/Bliestal Das Wichtigste in Kürze: Ein neues touristisches Faltblatt über die Biosphärenregion mit Übersichtskarte ist jetzt erschienen.

Die letzte Februar-Woche ist so warm, dass man sich eigentlich eher auf den Kanaren als im Saarpfalz-Kreis verortet. Auch die Pflanzen sind etwas irritiert, viele Kamelien blühen bereits in den Gärten, und die Schneeglöckchen, die normalerweise ihre Köpfchen aus dem Schnee strecken, blicken in eine warme Sonne. Kein Wunder, dass eine solche Witterung bei den meisten Menschen Urlaubsgefühle auslöst.

Doch so unsicher wie in diesem Jahr war man wohl noch selten. Während man vor einem Jahr noch davon ausging, dass sich die Corona-Viren vor dem Sommerurlaub verzogen haben könnten, weiß man es jetzt besser. Und die Zweifel, ob und wie überhaupt ein Sommerurlaub stattfinden könnte, sind größer als noch vor einem Jahr.

Was geht, sind natürlich Wochenendausflüge in die nähere Umgebung, weshalb sich die Saarpfalz-Touristik jetzt auch ins Zeug legt, um wenigstens die Hoffnung auf ein paar nette Naherholungsziele nicht zu enttäuschen. Neben der großen Sommerbroschüre mit den Wander- und Rad- Ausflügen ist nun auch ei neues Faltblatt mit kompakten Darstellungen zu den Erlebnismöglichkeiten im Biosphärenreservat Bliesgau herausgekommen, „es dient der Orientierung für Besuche in der Region. Es umfasst zwölf Seiten voller Informationen und ist ab sofort in den Tourist Informationen sowie in weiteren touristischen Einrichtungen in der Biosphäre Bliesgau und im Saarpfalz-Kreis kostenfrei zu bekommen“, sagt Wolfgang Henn, der Leiter der Saarpfalz-Touristik.