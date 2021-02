Unfallstatistik im Ortsrat St. Ingbert diskutiert : Auf der A6 gibt’s weniger Unfälle als gedacht

St Ingbert Nach einer Auswertung der Polizei, die vor kurzem im Ortsrat von St. Ingbert präsentiert wurde, stellt die Strecke zwischen den Anschluss-Stellen St- Ingbert-Mitte und -West kein Unfallschwerpunkt dar.

Im Zusammenhang mit der Verkehrslast in der Südstraße hat die CDU-Fraktion im Ortsrat St. Ingbert um Auskünfte zum Thema „Verkehrslärm der Bundesautobahn A6“ gewünscht. So wollte die Fraktion wissen, ob die vorhandene Lärmschutzwand an der A6 in Höhe der Wohnbebauung in der Südstraße noch den geltenden Bestimmungen entspricht und ob auch in diesem Streckenabschnitt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100 wegen Lärmschutz angezeigt wäre. Die Frage des Fraktionsvorsitzenden Christoph Haberer war zunächst an die Stadtverwaltung gerichtet. Doch diese teilte mit, die Lärmschutzwand sei Teil der Autobahnanlage. Deshalb müsse jetzt die dafür zuständige Autobahn GmbH die Frage klären und die Anfrage sei dorthin auch weitergeleitet worden.