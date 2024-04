Polizei sucht Zeugen Geschädigter verfolgt Auto nach Unfallflucht

An dem Audi konnten entsprechende Streifspuren an der hinteren Tür auf der Fahrerseite festgestellt werden, wobei ein Schadenswert um die 500 Euro angenommen wird. Währnd des Vorfalles war die Ehefrau des Fahrzeughalters des Audi, eine 59-jährige St. Ingberterin, mit dem Entladen des Fahrzeugs beschäftigt und wäre dabei fast selbst von dem unfallverursachenden Fahrzeug erfasst worden. Der geschädigte Audi-Fahrer, ein 65 Jahre alter Anwohner, ist in sein Fahrzeug gestiegen und hat den Unfallverursacher bis zum Obi-Markt in der Oststraße verfolgt. Letztendlich musste die Verfolgung jedoch abgebrochen werden. Der rote Pkw des Unfallverursachers entfernte sich in Richtung Südstraße. Es wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.