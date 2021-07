Feuerwehreinsätze : Einsatz mit Motorsäge: Baum drohte in Rohrbach umzufallen

In der Parallelstraße in Rohrbach musste die Feuerwehr am Freitagabend einen Baum fällen, der umzustürzen drohte. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr/Frank Hoffmann

St. Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste am Freitagabend, 16. Juli, zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Wie die Polizei berichtet wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr in den Mühlwald in St. Ingbert-Mitte zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert.

Nach einem medizinischen Notfall musste ein Patient schonend aus einer Wohnung gerettet werden. Mit Hilfe der Drehleiter bargen die Feuerwehrleute den Patienten schonend aus dem ersten Obergeschoss des Hauses.