Kneippverein St. Ingbert : Kneippverein bietet Ferien-Kurse an

Der Kneipp-Verein St. Ingbert bietet ab Montag, 19.Juli, in den Sommerferien folgende Kurse in der Ingobertushalle an: Wirbelsäulengymnastik, montags 18.30 Uhr, mit Nicole Müller; Yoga, montags 20 Uhr, mit Sigrid Schmoll; Badminton, dienstags und donnerstags, 20 Uhr.Auch NeueinsteigerInnen können die Kurse ausprobieren.

Bei den Kursen in der Halle muss jeder Teilnehmer einen negativen Corona-Test vorlegen oder vollständig geimpft oder genesen sein..