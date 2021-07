Feuerwehr St. Ingbert : Ford überschlägt sich auf der regennassen Fahrbahn der A 6

Dieses Auto verunglückte am Dienstagmittag auf der A 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen Grumbachtal- und Fechinger Talbrücke. Foto: Florian Jung

St Ingbert Zu einem schweren Unfall und zwei weiteren Einsätzen mjusste die St. Ingberter Feuerwehr ausrücken. Ein Pkw war am Dienstagmittag (13. Juli) bei recht starkem Regen auf der A 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken etwa 500 Meter vor der Fechinger Talbrücke von der Fahrbahn abgekommen, schleuderte in die Böschung und überschlug sich in der Folge.

Das Fahrzeug blieb auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegen.

Die Löschbezirke St. Ingbert-Mitte und Oberwürzbach sowie die Berufsfeuerwehr Saarbrücken und der Löschbezirk Güdingen rückten zur Unfallstelle aus. Die ersteintreffenden Einheiten konnten schnell Entwarnung geben. Der Fahrer des Ford befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug. Er musste notärztlich behandelt werden und kam verletzt in eine nahegelegene Klinik.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten gemeinsam mit der Polizei St. Ingbert die Unfallstelle ab. Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und streuten ausgetretene Betriebsmittel ab. Nach etwa einer halben Stunde beendeten die Einsatzkräfte den Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die A6 nur einspurig befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.