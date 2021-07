Verein Saarpfalzkultur : Verein Saarpfalzkultur wählte einen neuen Vorstand

St Ingbert Vivien Rupp ist als Vorsitzende Nachfolgerin von Nadine Backes. Räumlichkeiten in St. Ingbert öffnen nach den Ferien wieder.

„Die Corona-Pandemie hat vor allem auch den Kulturbereich stark getroffen. Unser Ziel ist es, dass wir weiterhin Netzwerk für Kulturschaffende sein möchten und mit unseren Veranstaltungen die kulturellen Angebote in der Region ergänzen. Dabei möchten wir auch möglichst alle Zielgruppen erreichen und Angebote für Jung und Alt schaffen“, so Rupp. Die Räumlichkeiten „Treffpunkt Kultur“ in der Spitalstraße 1-3 in St. Ingbert werden nach den Sommerferien zu bestimmten Uhrzeiten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet sein. Infos zu den genauen Öffnungszeiten und Veranstaltungen werden zeitnah durch den Verein kommuniziert.