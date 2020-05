Bistum Speyer : Feier der Ehejubiläen ist erst im nächsten Frühjahr möglich

St. Ingbert/Speyer Die für Ende August geplante Feier der Ehejubiläen im Bistum Speyer wird aufgrund der in der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen verschoben. Neuer Termin für die Feier mit Weihbischof Otto Georgens im Dom zu Speyer ist Samstag, 24. April 2021. Die Organisatoren hätten sich „schweren Herzens“ für die Verschiebung der Feier entschieden, erklärt Rita Höfer, Referentin für Ehe- und Familienseelsorge im Bistum.

„Auch wenn bereits wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden, können wir einen so großen Festgottesdienst im Dom aber nicht durchführen. Die Gesundheit der Jubilarinnen und Jubilare steht an erster Stelle.“ Die geforderten Hygiene- und Abstandsregelungen seien bei einem Zusammentreffen von so vielen Menschen nicht zu garantieren, so Rita Höfer mit Bedauern. Anmeldungen für die Feier im April 2021 oder eine Bestätigung für eine Teilnahme zum neuen Termin im nächsten Jahr sind ab sofort möglich. Für eine kleine persönliche Feier zu Hause gibt es eine kleine Handreichung, die bei der Ehe- und Familienseelsorge angefordert werden kann.