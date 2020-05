Stadtverwaltung St. Ingbert : OB Ulli Meyer: Erste Hallen öffnen ab 2. Juni wieder

Die Stadt St. Ingbert tauscht sich derzeit mit Vereinen per Video-Konferenzen aus. Foto: Maria Müller-Lang

St. Ingbert (red) Nach der großen Videokonferenz mit den St. Ingberter Vereinen fanden zu Wochenbeginn drei Videokonferenzen getrennt nach Chören, Musikvereinen und Orchester sowie Sportvereinen statt. Oberbürgermeister Ulli Meyer konnte dabei schon konkretere Aussagen treffen.

So sollen ab 2. Juni vereinzelte Hallen wieder für die Vereine zugänglich gemacht werden. Voraussetzung ist die Vorlage von Hygienekonzepten der Dachverbände, die bereits von fast allen Sparten eingereicht wurden. Grundsätzlich ist für die Einhaltung der Vorschriften in der Halle der jeweilige Verein verantwortlich. Ausgenommen von der Öffnung sind vorerst die Schulturnhallen. Klar ist, dass auf Vereine Einschnitte zukommen werden, sowohl bei den Belegungszeiten als auch bei zulässigen Personenzahl in den Hallen. Meyer: „Hier ist die Solidarität der Vereine untereinander gefragt. Die Vereine müssen sich neue Konzepte überlegen. Gemeinsam schaffen wir das.“