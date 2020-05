Autokino in St. Ingbert : „Rocketman“ im Autokino auf dem DNA-Gelände

Autokino in St. Ingbert

St. Ingbert Die Abteilung Kultur der Stadt St. Ingbert und der Veranstalter Plan-events präsentieren am Freitag, 22. Mai, um 21 Uhr den Musicalfilm „Rocketman“ im Autokino St. Ingbert auf dem alten Drahtwerkgelände (DNA).

„Rocketman“ ist die musikalische Nacherzählung vom Beginn, Aufstieg und Durchbruch der Musikerlegende Sir Elton John. Taaron Eckerton spielt in der Hauptrolle den Musiker in der Filmbiografie. Regie führte Dexter Fletcher. Der Film war für viele Auszeichnungen nominiert (unter anderem Grammy Awards) und hat einige Preise abgeräumt. Vor dem Filmstart von „Rocketman“ um 21 Uhr wird in Zusammenarbeit mit dem Verein „Junger Film“ der Kurzfilm „Meine Zeit“ auf dem Bildschirm zu sehen sein.