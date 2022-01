Radsport : Eine schrecklich sportliche Familie

St Ingbert/Luckenwalde Die St. Ingberter Lars, Thore, Dirk und Christine Hemmerling glänzen bei Cyclocross-DM.

(red) Bei den Anfang Januar ausgetragenen deutschen Meisterschaften (DM) im Cyclocross (CX) in Luckenwalde in Brandenburg glänzten die saarländischen Radsportler mit starken Platzierungen. Allen voran Familie Hemmerling aus St. Ingbert. In der Klasse der Männer U 23 gingen die beiden Brüder Lars und Thore für das Team Bike Aid an den Start. Weil Lars Hemmerling in der CX-Bundesliga Rang vier belegt, durfte er aus der ersten Reihe starten und konnte sich von Beginn an in der Spitzengruppe festsetzen. Nach einer Tempoverschärfung durch den späteren Sieger Pascal Tömke vom RSC Neustadt bildete sich eine sechsköpfige Verfolgergruppe um Hemmerling. Die Entscheidung fiel in der letzten Runde. Mit drei Sekunden Rückstand auf den Dritten verpasste Lars Hermmerling nur knapp das Podest. Er wurde am Ende Fünfter. Für seinen Bruder Thore reichte es bei seiner ersten Teilnahme an einer Cross-DM auf dem kurvigen Terrain zu einem guten zwölften Platz.