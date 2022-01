Radsport : Mit einem Leih-Rad mischt Julius bei der DM vorne mit

Julius Klose belegte in Luckenwald Platz sechs. Foto: Müller

Perl Bei seiner ersten deutschen Meisterschaft hat Julius Klose gleich richtig Gas gegeben: Der Zwölfjährige vom Perler Verein MTB Sport Saar-Obermosel fuhr bei der DM im Cyclocross (Querfeldein) in Luckenwalde auf Anhieb in die deutsche Spitze – und landete am Ende auf einem starken sechsten Platz.

Eine dicke Überraschung.

In seiner Standarddisziplin Mountainbike gehört der Junge aus Mannebach bereits zu den besten Nachwuchssportlern der Großregion. Mit der Disziplin Cylocross hatte er bisher aber noch nichts zu tun. Radfahren im Schlamm bei Wind und Wetter ist ihm zwar bekannt, mit dem Rennrad und den schmalen Reifen hatte er allerdings noch keinen Kontakt. Entsprechend unerfahren stand er bei den ersten Proberennen im Dezember an der Startlinie. Aufgrund der guten Resultate fiel dann spontan die Entscheidung für einen Start bei der DM am 8. Januar.

In der Altersklasse U 15 musste der Zwölfjährige von vorneherein mit einem schwierigen Rennen rechnen. Mit Blick auf zukünftige Meisterschaften wollte er diese Herausforderung aber angehen. Zum Glück stellte ihm kurzfristig ein Jugendsportler vom befreundeten französischen Radsportverein CSC Yutz sein Cyclocross-Rad zur Verfügung.