Kolumne Unsere Woche : Panzer-Pendant, Grabenkämpfe und Harmonie

Eine kurze Geschichte über einen traurigen Rekordhalter, Truppen der Bundeswehr im Amt und einen Disney-Klassiker in modern.

Da ist sie wieder, die Bremse, besser bekannt als Pandemie. Da kann das gemeinsame Radeln von Radebeulern und St. Ingbertern durch Frankreich noch so bedeutend für die Partnerstädte sein, Corona bremst.

Würde das Virus doch lieber mal in Ommersheim auf die Bremse treten. Nach Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlagen steht fest, der Weihnachtsmann war es nicht, erklärten die ehrenamtlichen Betreuer der Messanlagen: die Rede ist vom traurigen Rekordhalter, der am 24. Dezember ungebremst mit 132 in den Ort bretterte, wohlgemerkt im Bereich der Naherholungsanlage.