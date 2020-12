In Betlehem entzündet : Friedenslicht kann in Rohrbach abgeholt werden

Das Friedenslicht wurde in Bethlehem entzündet. Foto: dpa/Marius Becker

Rohrbach/Homburg Auch dieses Jahr verteilen Vertreter der Pfadfinder-Verbände das in Bethlehem entzündete Friedenslicht am dritten Adventswochenende in ganz Europa. Sie sorgen dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.



Gerade in diesem Jahr gewinnt das Licht an Symbolkraft. Die kleine Flamme aus Bethlehem gibt einen konkreten Anlass, persönliche Wertvorstellungen und das, was Menschen verbindet oder trennt, neu zu überdenken. Aufbauend auf der Botschaft Jesu Christi sind die Aktionen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder bei der Weitergabe des Lichtes Ausdruck des Glaubens und Zeichen der Zuwendung zum Nächsten. Trotz und gerade wegen der Pandemie will darum die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Saarpfalz (DPSG) mit dem Friedenslicht ein Zeichen des Friedens und der Nächstenliebe setzen. „Frieden überwindet Grenzen“ heißt das Motto dieses Jahr.

Da größere Aussendungsfeiern dieses Jahr nicht stattfinden können, soll die Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, das Licht persönlich abzuholen. Am Sonntag, 13. Dezember, können Menschen in der Saarpfalz das Friedenslicht in den Kirchen St. Fronleichnam, Ringstraße 50 in Homburg (15 bis 20 Uhr) oder in St. Konrad, St. Ingberter Flurstraße 1, in Rohrbach (15 bis 19 Uhr) abholen. Es besteht die Möglichkeit des individuellen stillen Gebets und der Andacht im Kirchenraum unter Einhaltung der jeweiligen AHA-Regeln.