Wahl von Beigeordneten in St. Ingbert : So erklärte Markus Schmitt im Stadtrat seinen Rücktritt

Markus Schmitt ist Zweiter Beigeordneter in St. Ingbert. Foto: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Nadine Backes wurde zur neuen ehrenamtlichen Bürgermeisterin gewählt.

Nachdem Markus Schmitt (Bündnis 90/Die Grünen) in der vergangenen Woche seinen Rücktritt als ehrenamtlicher Bürgermeister erklärt hatte (wir berichteten), hat der Stadtrat am Montagabend seine Nachfolgerin gewählt. Neue ehrenamtliche Bürgermeisterin ist jetzt Nadine Backes. Die CDU-Politikerin war bereits von 2018 bis Mitte 2019 unter ihrem Geburtsnamen Müller Bürgermeisterin in St. Ingbert. In geheimer Wahl votierten 32 von 40 Stadtratsmitgliedern für Backes, acht Stadträte stimmten gegen ihre Wahl.

Markus Schmitt wiederum kandidierte so sozusagen als Nachfolger von Nadine Backes für das bisher von ihr bekleidete Amt des Zweiten Beigeordneten. Vor dieser Wahl gab Schmidt eine persönliche Erklärung ab, zu der er sich nach eigenen Angaben durch verschiedene Gerüchte in sozialen Medien veranlasst sah. Zunächst bedankte sich Schmitt bei Oberbürgermeister Ulli Meyer für die gute Zusammenarbeit als Bürgermeister, als der er seit dem 30. September 2019 in der Verwaltung viele neue Erfahrungen habe machen dürfen. Mit OB Ulli Meyer als Jurist und Verwaltungskenner habe er mit seinen Ideen und Kenntnissen aus der freien Wirtschaft ein gutes Team gebildet Auch die Beigeordneten in St. Ingbert bewährten sich als gutes Grundkonstrukt. Mit dem neuen Team, das jetzt gebildet werden, sei wie bei einem Fußballteam. Schmitt: „Durch eine Umstellung kann die Mannschaft oft sogar besser funktionieren.“

Durch seinen Wechsel zum Beigeordneten erhoffe er sich, nachdem er eine Zusatzaufgabe in seiner Firma übernommen habe, mehr Freiräume im Verwaltungsbereich. Zudem kündigte Schmitt an, sich um eine Listenaufstellung bei Bündnis90/Die Grünen zu bemühen. Da St. Ingbert bei Landtagsmandaten aktuell nicht gut aufgestellt sei, strebe so auch eine bessere Vertretung der Stadt im Land an. Von 2009 bis 2012 war Markus Schmitt bereits Abgeordneter im saarländischen Landtag. Bei der geheimen Wahl zum zweiten Beigeordneten entfielen 23 Ja- und 16 Nein-Stimmen auf den Politiker der Grünen.

Nadine Backes ist Bürgermeisterin in St. Ingbert. Foto: Giusi Faragone Foto: Giusi Faragone/Stadt St. Ingbert/Giusi Faragone