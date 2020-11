Corona-Hotline : Bürgertelefon auch am Wochenende besetzt

Das Infotelefon zum Corona-Virus der Kreisverwaltung ist in Ergänzung zu den Auskunftszeiten unter der Woche samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr besetzt. So können sich Bürgerinnen und Bürger auch in dieser Zeit zum Thema Corona-Virus informieren.

Von Montag bis Freitag gelten die bisherigen Zeiten von 8 bis 15:30 Uhr. Landrat Theophil Gallo weist auf die Dringlichkeit der Situation hin und bitte Bürger um „gegenseitige Rücksichtnahme“. Das Bürgertelefon sei eine wichtige Auskunftsmöglichkeit für Betroffene, die dort Fragen zum richtigen Verhalten nach Kontakt zu einer Indexperson stellen könnten.