KV Dann wolle ma emol Rohrbach : Das Hauptproblem ist die Planlosigkeit

Rohrbach Die Rohrbacher Karnevalsgesellschaft „dann wolle ma emol“ eröffnet am Samstag, 21. November, ihre Fastnachts-Session online.

„Wir wissen nicht, was bis dahin geht“, gibt sich Fabian Czeska zurückhaltend, als es um die Kappensitzung im kommenden Januar geht. Der zweite Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft „dann wolle ma emol“ Rohrbach will erst einmal den zweiten Lockdown abwarten. Planen könne man als Karnevalist in diesen Zeiten ohnehin nicht. „Wir machen auf jeden Fall was“, versichert Czeska. Notfalls würde man sich statt der Sitzung in der Stadthalle einer Videoübertragung oder eines Internet-Livestreams bedienen. Er und seine Vorstandskollegen werden spontan reagieren und notfalls improvisieren.

„Das Hauptproblem in dieser Session ist die Planungslosigkeit“, bringt es Fabian Czeska auf den Punkt. „Macht man gar nichts, ist vielleicht doch was drin und man ist nicht genügend vorbereitet. Plant man etwas fest, war es hinterher womöglich wieder umsonst“, sagt der zweite Vorsitzende der KG. Kein leichtes Unterfangen. Auch die im ganzen Saarland populäre Showtanzgruppe der KG, „Die Sandmännchen“, weiß ein Lied davon zu singen. Die Mitwirkenden üben ihre Tänze zwar weiterhin. Dennoch wissen sie nicht, was ist. Auftritte im Saarland, Frankreich oder Koblenz, sonst gut 15 Termine pro Session, sind jedoch dieses Mal wenig wahrscheinlich. Auch das Mitwirken bei den Fastnachtsumzügen in Hassel, St. Ingbert und Spiesen fällt flach. Über alles andere habe man sich im Vorstand noch nicht beraten. Doch man sei für vieles offen. Und dennoch: Die rund 240 Mitglieder des Vereins bleiben bei der Stange, so Czeska. „Wir haben so viele Neuzugänge in allen aktiven Gruppen wie noch nie. Gut 35 neue Mitglieder“, freut er sich. Czeska führt das auf die verstärkte Präsens der KG in den Sozialen Medien und im Dorf selbst zurück.