Siebter Todesfall : 78-Jähriger stirbt nach Infektion mit Corona-Virus

Südwestpfalz In der Region sind Impfzentren in Zweibrücken und Pirmasens geplant.

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat die Südwestpfalz in dieser Woche einen dritten Toten zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung mittteilt, ist im Nardini-Klinikum Landstuhl ein 78-Jähriger aus dem Landkreis, der an Vorerkrankungen litt und zuletzt auf der Intensivstation behandelt wurde, mutmaßlich an den Folgen seiner Corona-Erkrankung verstorben. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes sieben Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Über die Bewältigung der aktuellen Pandemie-Lage hinweg bereitet man sich in der Region auch auf die Verteilung der Impfstoffe gegen das Coronavirus vor. Der Landkreis Südwestpfalz planen in diesem Zusammenhang ein gemeinsames Impfzentrum in der Messe in Pirmasens. Für Zweibrücken und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist ein weiteres Impfzentrum in Zweibrücken angedacht. Von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz wurde allen Landkreisen und kreisfreien Städten angeboten jeweils ein Impfzentrum in eigener Verantwortung zu errichten. Aus Sicht der Landrätin hat sich in der Corona-Pandemie die räumliche Zentrierung der Testzentren in Zweibrücken und Pirmasens für die Einwohner des Gesundheitsamtsbezirkes bewährt.