Keine Auftritte in der Stadthalle : Theaterszene in St. Ingbert abgesagt

Auch der Auftritt des Duos Suchtpotenzial in St. Ingbert ist auf unbestimmte Zeit verschoben. . Foto: Torsten Golz/Torsten Goltz

St. Ingbert Die allesamt in der St. Ingberter Stadthalle geplanten Veranstaltungen der Theaterszene „Acht Frauen“ am Mittwoch, 25. November, und „Passagier 23“ am Dienstag, 1. Dezember, sowie der A la minute Reihe „Suchtpotenzial“ am Mittwoch, 2. Dezember, und „Kay Ray“ am Sonntag, 13. Dezember, können leider nicht wie geplant stattfinden.

Darauf hat die Pressestelle der Stadt hingewiesen.

In Absprache mit den Künstlern prüfe das Team der St. Ingbrter Kulturabteilung derzeit Alternativen, in den kommenden Wochen dennoch ein kulturelles Angebot zu ermöglichen. Zu den ausstehenden Terminen und einer möglichen Rückerstattung sollen in Kürze weitere Infos folgen.