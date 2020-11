Brunnenfreunde im Ensheimer Tal : Brunnenfreunde pflegen Soldatenfriedhof

E Ensheimer Verein kümmert sich auch im Corona-Jahr um die Gedenkstätte auf dem Triebenberg.

Seit rund 23 Jahren betreuen die „Freunde der Brunnen im Ensheimer Tal“ den Ehrenfriedhof auf dem Triebenberg. Die Vereinsmitglieder waren dort auch in diesem Jahr vor dem Volkstrauertag ehrenamtlich im Einsatz. Sie beseitigten Laub und machten die Wege sauber. Und das, obwohl eine offizielle Gedenkveranstaltung wegen der Corona-Pandemie gar nicht möglich war. Bezirksbürgermeister Daniel Bollig hatte in den vergangenen Jahren diese Gedenkfeier immer mitgestaltet und unterstützt. Auch dies musste in diesem Jahr ausfallen.