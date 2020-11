Aktionstag von Frauen in St.. Ingbert : Gewalt gegen Frauen beseitigen

St. Ingbert Jedes Jahr am 25. November findet der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ statt. Der Hintergrund des Gedenktages ist die traurige Geschichte der drei Schwestern Patria, Maria Teresia und Bélgica Adela Mirabal.

Die drei starken Frauen hatten sich in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur unter Rafael Trujillo zur Wehr gesetzt. Nach monatelanger Folter wurden sie am 25. November 1960 getötet. Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie wurde ein deutlicher Anstieg der häuslichen Gewalt verzeichnet. Nach wie vor werden insbesondere Frauen und Mädchen durch physische, psychische und sexuelle Gewalt unterdrückt – und dies sogar oftmals direkt neben unserer eigenen Haustüre.

An diesem Aktionstag möchte Susanne Jung, kommunale Frauenbeauftragte der Stadt St. Ingbert, die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema sensibilisieren. Am Mittwoch, 25. November, erhalten Interessierte an einem Stand der Stadt St. Ingbert auf dem Wochenmarkt weitere Infos.

Auch Oberbürgermeister Ulli Meyer verurteilt Gewalt gegen Frauen oder Mädchen in schärfster Form: „Jegliche Form von Gewalt oder Unterdrückung gegenüber Frauen darf in unserer Gesellschaft niemals toleriert werden. Aber es ist leider traurige Wirklichkeit, auch hier in Deutschland. Niemand von uns darf einfach wegschauen!“ In diesem Jahr steht der Gedenktag unter dem Motto „Zwangsverheiratung und Frühehen“. Obwohl Zwangsverheiratung in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird, werden nach wie vor Mädchen und Frauen in Deutschland gegen ihren Willen verheiratet.