Beete am Rathaus St. Ingbert : Rathausgarten wird für den Frühling schick gemacht

St. Ingbert Im St. Ingberter Rathausgarten laufen die Vorbereitungen für das kommende Frühjahr. Mitarbeiter der Stadtgärtnerei pflanzten in den vergangenen Tagen über 20 000 Blumenzwiebeln. Für die Pflanzung schälten die Bediensteten der Gärtnerei zunächst die Grasfläche ab.

Für jede der größeren Zwiebeln stachen sie in Handarbeit ein Pflanzloch in die Erde. Danach setzten sie die Zwiebeln einzeln ein. Insgesamt werden 1800 Tulpen in sieben verschiedenen Sorten von früh bis spät blühend gesetzt. Danach folgen rund 1800 Narzissen in zwei verschiedenen Sorten. Zum Abschluss werden 18 000 Krokusse in sechs verschieden Sorten gepflanzt. Nach dem Einsetzen der Zwiebeln stellen die Mitarbeiter den Ursprungszustand der Wiese wieder her.