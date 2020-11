Verstöße gegen Corona-Regeln : Ortspolizei deckt eine illegale Party auf

Die Ortspolizei musste in Rohrbach und Erfweiler-Ehlingen bei Corona-Kontrollen illegale Menschenansammlungen auflösen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Rohrbach/Erfweiler Ehlingen Nachdem an einer Hütte in Erfweiler-Ehlingen in den vergangenen Wochen Ordnungshüter vermehrt Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung feststellten, kontrollierten am Samstagabend die Ortspolizei St. Ingbert und Kräfte der Polizeiinspektion Homburg die Örtlichkeit erneut.

An der Hütte, die derzeit Speisen zum Mitnehmen anbietet, stellten die Ordnungskräfte eine größere Ansammlung von unter anderem alkoholisierten Besuchern fest, die augenscheinlich nicht auf Speisebestellungen warteten, wie die Stadt St. Ingbert berichtet.

Bei ihrer Kontrolle stellten die Polizisten insgesamt elf Verstöße gegen die geltende Rechtsverordnung fest. Entsprechende Anzeigen fertigt die Ortspolizei St. Ingbert an und leitet die Anzeigen zur Ahndung an die Bußgeldstelle des Saarpfalz-Kreises weiter. Die Ansammlung an der Örtlichkeit wurde aufgelöst.

Im Rahmen der Amtshilfe unterstützt die Ortspolizei St. Ingbert derzeit das Ordnungsamt Mandelbachtal. Durch die Kräfte aus St. Ingbert erfolgt daher aktuell eine Bestreifung im Ortsgebiet.

Am späten Samstagabend erhielt die Polizei St. Ingbert zudem Hinweise, dass in Rohrbach eine illegale Party stattfinden würde. Zwei Kommandos der Ortspolizei suchten den Bereich im Gewerbegebiet in der Nähe des Rohrbacher Bahnhofs auf. Unterstützung erhielten die Kräfte von mehreren Kommandos der Polizei St. Ingbert und der Operativen Einheit (OPE) der Vollzugspolizei.