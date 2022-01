Gemeinderat Mandelbachtal : Rats-Entscheidung unter lautstarkem Protest

Mandelbachtal In der Gemeinde Mandelbachtal wird es am 27. März parallel zur Landtagswahl eine Bürgerbefragung zurNutzung von Windkraft und Photovoltaik geben.

Die Sitzung des Mandelbachtaler Gemeinderates vom vergangenen Mittwochabend wird wohl in die lokale Geschichte eingehen. Während 80 Bürger im Saal die Online-Tagung verfolgten, skandierten rund 120 ausgesperrte Menschen vor dem Ormesheimer Rathaus: „Wir wollen rein!“. Angesichts von Trillerpfeifen und anderen Geräuschen war im Saal die Debatte kaum zu verstehen. Als dann Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) mitteilte: „Wir wollen noch die letzten Leute reinlassen“, brachen im Saal tosendes Gelächter und Pfiffe los. Zu diesem Zeitpunkt war die Rathaustür schon lange dicht, und die Schlange davor stand bis zur Straße. „Die Öffentlichkeit ist über Streaming hergestellt. Wir haben alles mit dem Landesverwaltungsamt abgesprochen“, verteidigte Vermeulen ihr Vorgehen. Als dann Carolin Usner-Reinhard, die CDU-Fraktionsvorsitzende, dies als „lächerlich“ bezeichnete, brach urplötzlich die Video-Verbindung ab. Als die Christdemokratin dann, offenbar versehentlich, von der Bürgermeisterin stumm geschaltet wurde, verhärtete sich die Stimmung im Saal. „Da ist wie eine Kappensitzung. Ach Gott ist das peinlich“, war da von einer Frau aus „Menge“ ebenso zu hören wie „Wir sind verloren mit denen allen“.

„Wir stimmen nicht über die Einführung von Windkraft ab“, stellte Silvia Becker in ihrer Antragsbegründung für die geplante Satzung einer Bürgerbefragung klar, was zu großem Gelächter führte. Die SPD-Fraktionsvorsitzende wisse zwar, dass das Thema Familien spalte, doch andernfalls drohe teurer Atomstrom aus Frankreich. Man wolle sich ausdrücklich nach dem Bürgerwillen richten. Und die SPD habe gelernt, da sie bis vor gar nicht allzu langer Zeit gegen solche Pläne war. Manfred Dier (FWG) signalisierte alleine deshalb Zustimmung, weil seine Fraktion mit den Plänen einer Befragung in den letzten Jahren scheiterte.